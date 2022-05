डेहराडून - अक्षय तृतीयेच्या पावन मुहुर्तावर उत्तराखंडची जगप्रसिद्ध चारधाम यात्रा आजपासून सुरू ( Chardham Yatra Begins ) होत आहे. यावेळी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी राज्यातील जनतेचे अभिनंदन केले आणि सरकार पूर्णपणे तयार असल्याचे सांगितले. त्याचवेळी सीएम धामी म्हणाले की, उत्तराखंडची संस्कृती अतिथी देवो भव अशी आहे. हे लक्षात घेऊन हा प्रवास सुरू करण्यात येत आहे. अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी गंगोत्री धामचे दरवाजे 3 मे रोजी म्हणजेच आज सकाळी 11.15 वाजता उघडतील आणि यमुनोत्री धामचे दरवाजे 3 मे रोजी दुपारी 12.15 वाजता उघडतील. केदारनाथ धामचे दरवाजे ६ मे रोजी सकाळी ६.२५ वाजता आणि बद्रीनाथ धामचे दरवाजे ८ मे रोजी सकाळी ६.१५ वाजता उघडतील.

यमुनोत्री धाम आज उघडेल - यमुनोत्री मंदिर समुद्रसपाटीपासून ३२३५ मीटर उंचीवर आहे. येथे यमुना देवीचे मंदिर आहे. यमुना नदीचे उगमस्थानही हेच आहे. टिहरी गढवालचा राजा प्रतापशाह याने यमुनोत्री मंदिर बांधले होते. यानंतर जयपूरच्या राणी गुलेरिया यांनी मंदिराचा जीर्णोद्धार केला.

आज उघडणार गंगोत्री धाम - गंगा नदीचा उगम गंगोत्रीमधून होतो. येथे गंगा देवीचे मंदिर आहे. हे मंदिर समुद्रसपाटीपासून 3042 मीटर उंचीवर आहे. हे ठिकाण उत्तरकाशी जिल्हा मुख्यालयापासून 100 किमी अंतरावर आहे. दरवर्षी मे ते ऑक्टोबर या कालावधीत गंगोत्री मंदिर उघडले जाते. या भागात राजा भगीरथने शिवाला प्रसन्न करण्यासाठी तपश्चर्या केली. येथे शिव प्रकट झाले आणि गंगेला केसांत धरून त्यांनी तिचा वेग शांत केला. यानंतर गंगेचा पहिला प्रवाहही याच भागात पडला. ज्यानंतर भगीरथ हा त्याच्या पूर्वजांचा तारा होता.

केदारनाथ धामचे दरवाजे 6 मे रोजी उघडतील - बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या केदारनाथ धामचे दरवाजे यावेळी 6 मे रोजी उघडतील. रुद्रप्रयाग जिल्ह्यातील केदारनाथ धाम 2013 च्या आपत्तीत हादरले होते. त्यानंतर 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केदारनाथच्या पुनर्बांधणीचे काम सुरू केले. आता केदारनाथ त्याच्या पूर्वीच्या रंगात परतले आहे.

बद्रीनाथ धामचे दरवाजे 8 मे रोजी उघडतील - यावेळी देशातील चारधामांपैकी एक असलेल्या बद्रीनाथ धामचे दरवाजे 8 मे रोजी उघडतील. अलकनंदा नदीच्या काठावर असलेल्या बद्रीनाथ धामला मोक्षधाम असेही म्हणतात. भगवान विष्णूच्या या धामाबद्दल भाविकांमध्ये खूप आदर आहे. देशातील चार धाममध्ये बद्रीनाथचाही समावेश आहे. बद्रीनाथ हे रामेश्वरम, जगन्नाथ पुरी आणि द्वारकासह देशातील चार धामांपैकी एक आहे.

धाममध्ये यात्रेकरूंची संख्या निश्चित - चारधाम यात्रेदरम्यान किती प्रवासी असतील, याची संख्या मंदिर समितीने निश्चित केली आहे. प्रवासाच्या पहिल्या ४५ दिवसांसाठी मंदिर समितीने ठरविलेल्या प्रवाशांची संख्या आहे. दररोज 15,000 यात्रेकरू बद्रीनाथ धामला भेट देतील. त्याचबरोबर दररोज १२ हजार भाविक केदारनाथला भेट देतील. याशिवाय 1 दिवसात 7,000 प्रवासी गंगोत्रीला भेट देतील. तर एका दिवसात केवळ चार हजार भाविकांना यमुनोत्रीचे दर्शन घेता येणार आहे. यासंदर्भात शासनाकडून आदेश जारी करण्यात आला आहे.

अडीच लाखांहून अधिक नोंदणी - चारधाम यात्रेसाठी आतापर्यंत सुमारे साडेतीन लाख भाविकांनी नोंदणी केली आहे. चारधाम आणि यात्रा मार्गावर येत्या दोन महिन्यांसाठी हॉटेल्समधील खोल्यांचे बुकिंग फुल्ल झाले आहे. तसेच केदारनाथ हेली सेवेच्या तिकिटांचे आगाऊ बुकिंग 20 मे पर्यंत करण्यात आले आहे. भाविकांची गर्दी पाहता गढवाल मंडल विकास महामंडळामार्फत पर्यटन विभागाने केदारनाथमध्ये तंबू टाकून 1000 लोकांच्या राहण्याची अतिरिक्त व्यवस्था केली आहे. बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री धाममधील गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने दररोज प्रवाशांची संख्या निश्चित केली आहे.

चारधामसाठी नोंदणी कशी करावी ( How to register for Chardham Yatra ) - 2013 मधील केदार आपत्तीनंतर चारधाम यात्रेसाठी ऑनलाइन नोंदणी ( चारधाम यात्रा पॅकेज ) अनिवार्य करण्यात ( Uttarakhand Chardham Yatra Plan and Booking ) आली आहे. गढवाल मंडल विकास निगम (GMVN) gmvnonline.com च्या वेबसाइटवर क्लिक केल्यावर, होम पेज उघडेल. वरील चारधाम अधिकृत यात्रा नोंदणीवर क्लिक करा. त्यानंतर एक नवीन इंटरफेस उघडेल. ज्यावर उजव्या बाजूला एक विंडो उघडेल. पहिला पर्याय चारधाम टूर पॅकेज असेल आणि दुसरा पर्याय चारधाम नोंदणी असेल. नोंदणी पर्यायावर क्लिक केल्यानंतर, एक नवीन इंटरफेस उघडेल. ज्यामध्ये राष्ट्रीयत्व, आधार क्रमांक, मोबाइल क्रमांक आणि ईमेल आयडी टाकल्यानंतर नोंदणी केली जाईल, त्यानंतर नोंदणी केली जाईल. तुम्ही ऑनलाइन नोंदणी करू शकत नसल्यास, हरिद्वार, डेहराडून, चमोली, रुद्रप्रयाग आणि उत्तरकाशी जिल्ह्यांमध्ये २४ केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत, जिथे तुम्ही प्रवास सुरू करण्यापूर्वी नोंदणी करू शकता.

चारधाम यात्रेसाठी QR कोड जारी - यावेळी चारधामला येणाऱ्या प्रवाशांना QR कोड दिला जात आहे. QR कोड प्रवाशांना दिलेल्या मनगटाच्या बँडमध्ये असेल. जो प्रत्येक धाममध्ये स्कॅन केला जाईल. त्यामुळे कोणता प्रवासी कुठे आहे हे पर्यटन विभागाला कळण्यास मदत होईल. नोंदणी केलेल्या प्रवाशाने दर्शन घेतले की नाही हे कळू शकेल.यात्रेकरू आणि त्यांची वाहने सहज ट्रॅक करता येतील.

