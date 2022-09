लखीमपूर खेरी ( उत्तरप्रदेश ) : Sisters Sucide In Lakhimpur Kheri जिल्ह्यात दोन सख्ख्या बहिणींचा संशयास्पद परिस्थितीत मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात एडीजी कायदा व सुव्यवस्था प्रशांत कुमार यांनी दोन्ही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले two sisters found hanging from tree आहे. त्यांनी सांगितले की, शवविच्छेदनाची व्हिडिओग्राफी केली जात आहे. Alleged murder of two dalit sisters after rape

चार तरुणांनी दोन्ही बहिणींचे अपहरण करून त्यांच्यावर बलात्कार करून त्यांची हत्या केल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. आयजी लक्ष्मी सिंह यांनी घटनास्थळाची बारकाईने पाहणी केली. हा गुन्हा करणाऱ्या चार आरोपी तरुणांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

दोन दलित बहिणींचा बलात्कारानंतर खून केल्याचा आरोप, चार आरोपी कोठडीत

जिल्ह्यात दोन दलित बहिणींचे मृतदेह झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत सापडले. दोन तरुणांवर आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा आरोप नातेवाईकांनी केला आहे. सध्या घटनास्थळी दाखल झालेले पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. याप्रकरणी पोलिसांनी एका आरोपीला ताब्यात घेतले आहे. दोन्ही बहिणींवर खून, बलात्कार आणि पॉक्सो कायद्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे.

बुधवारी निघासन कोतवाली परिसरात दोन सख्ख्या बहिणींचे मृतदेह झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आले. दुचाकीस्वारांनी अल्पवयीन मुलींचे घरातून अपहरण करून त्यांना फासावर लटकवल्याचा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. सध्या घटनास्थळी दाखल झालेले पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आयजी लक्ष्मी सिंह देखील लखनौ लखीमपूरला रवाना झाल्या आहेत.

मृत मुलींपैकी एक 10 वीत शिकणारी तर दुसरी 7वी ची विद्यार्थिनी आहे. मृत मुलींच्या आईने जवळच्या गावातील तीन मुलांवर आपल्या मुलींचे अपहरण करून हत्या केल्याचा आरोप केला आहे. त्याचवेळी पोलीस या प्रकरणी सध्या काहीच बोलत नाहीत. मुलीच्या आईच्या म्हणण्यानुसार, तीन दुचाकीस्वार मुलांनी मुलींना गावाजवळून नेले होते. भरगावातून अशा प्रकारे दोन्ही मुलींचे अपहरण करणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

अखिलेश यादवांचे ट्विट : समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी लखीमपूर घटनेबाबत ट्विट केले आहे. निघासन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील दोन दलित बहिणींचे अपहरण करून त्यांची हत्या आणि त्यानंतर पंचनामा आणि संमतीशिवाय त्यांचे शवविच्छेदन करण्यात आल्याचा वडिलांचा पोलिसांवर आरोप असल्याचे त्यांनी सांगितले. लखीमपूरमधील शेतकऱ्यांनंतर आता दलितांची हत्या ही 'हाथरस की बेटी' हत्याकांडाची जघन्य पुनरावृत्ती आहे.

प्रियांका गांधींनीही केले ट्विट : काँग्रेस नेत्या प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी ट्विटमध्ये लिहिले की, लखीमपूर (यूपी) येथे दोन बहिणींच्या हत्येची घटना हृदयद्रावक आहे. त्या मुलींचे दिवसाढवळ्या अपहरण करण्यात आल्याचे नातेवाईकांचे म्हणणे आहे. वृत्तपत्रे आणि टीव्हीवर रोज खोट्या जाहिराती दिल्याने कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत होत नाही. शेवटी, यूपीमध्ये महिलांवरील जघन्य गुन्हे का वाढत आहेत?

मायावतींचे ट्विट : बसपा अध्यक्षा मायावती यांनी ट्विट करून याबाबत माहिती दिली आहे. त्यांनी लिहिले की, लखीमपूर खेरी येथे दोन दलित मुलींचे अपहरण करून आईसमोर बलात्कार करून त्यांचे मृतदेह झाडाला लटकवल्याची हृदयद्रावक घटना सर्वत्र चर्चेत आहे, कारण अशा दुःखद आणि लज्जास्पद घटनांचा निषेध करण्याइतपतच आहे. कमी. यूपीमधील गुन्हेगार निर्भय आहेत कारण सरकारचे प्राधान्यक्रम चुकीचे आहेत. ही घटना यूपीमधील कायदा आणि सुव्यवस्था आणि महिला सुरक्षा इत्यादींच्या बाबतीत सरकारचे दावे उघड करते. हातरससह अशा जघन्य गुन्ह्यांमध्ये बहुतांश गुन्हेगारांवर पांघरुण घालण्याची भीती आहे. यूपी सरकारने आपले धोरण, कार्यपद्धती आणि प्राधान्यक्रम यामध्ये आवश्यक सुधारणा केल्या पाहिजेत.