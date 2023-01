नवी दिल्ली : काँग्रेसने बुधवारी माणिकम टागोर यांच्या जागी माणिकराव ठाकरे यांची तेलंगणाचे प्रभारी म्हणून नियुक्ती ( Congress Made Thackeray Charge Of Telangana ) केली. टागोर यांच्याकडे गोव्याचा कार्यभार सोपवण्यात आला असून ते दिनेश गुंडुराव यांची जागा घेतील. गुंडुराव तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीचे प्रभारी ( Gundurav in charge of Tamil Nadu ) राहतील.( Manikrao Thackeray In Charge Of Telangana )

दोन्ही राज्ये समस्याग्रस्त : टागोर हे गोव्याचे विद्यमान प्रभारी दिनेश गुंडो राव यांची जागा घेतील, ते तामिळनाडूचे प्रभारी म्हणून कायम राहतील. नवे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे ( Mallikarjun Kharge ) यांना काही कठोर उपायांचा पर्याय निवडण्यास भाग पाडणाऱ्या जुन्या पक्षासाठी गोवा आणि तेलंगणा ही दोन्ही राज्ये समस्याग्रस्त बनली होती. एआयसीसीचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल ( General Secretary KC Venugopal ) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे बदल त्वरित लागू होतील.तेलंगणा युनिटमधील सततच्या भांडणामुळे काँग्रेस अध्यक्ष चिंतेत होते आणि राज्य युनिटचे प्रमुख रेवंत रेड्डी यांच्या कार्यशैलीच्या निषेधार्थ अनेक वरिष्ठ नेत्यांनी राजीनामा दिला होता.

विधानसभा निवडणुका : ( Assembly elections ) रेड्डी, माजी टीडीपी नेते, यांना राहुल गांधी यांनी प्रमुख पद दिले होते, ज्यांना या वर्षाच्या अखेरीस होणार्‍या विधानसभा निवडणुका काँग्रेसने जिंकायच्या आहेत. नोव्हेंबर 2022 मध्ये झालेल्या निवडणुकीत पक्षाने मुनुगोडे विधानसभा गमावली होती. कोमातीरेड्डी राज गोपाल रेड्डी यांनी 2018 मध्ये ही जागा काँग्रेसने जिंकली होती, ज्यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला, भाजपमध्ये सामील झाले आणि भगव्या पक्षाच्या तिकिटावर पोटनिवडणूक लढवली.

जोरदार बाजी मारली : लोकसभेचे सदस्य असलेले मणिकम टागोर आणि रेवंत रेड्डी या दोघांनी मुनुगोडे जागेवर जोरदार बाजी मारली होती. पोटनिवडणुकीत तिसऱ्या क्रमांकावर आलेल्या काँग्रेसने नंतर सत्ताधारी टीआरएसच्या मनी पॉवरला नुकसानीसाठी जबाबदार धरले. पक्षाच्या अंतर्गत सूत्रांच्या मते, माणिकराव ठाकरे, माजी महाराष्ट्र युनिट प्रमुख तेलंगणा पक्षाच्या नेत्यांना एकत्र करतील आणि आगामी निवडणूक लढाईसाठी राज्य युनिट तयार करतील ज्यात राहुल गांधींनी टीआरएसचा पराभव करण्याचे वचन दिले आहे.

काँग्रेससाठी तेलंगणा महत्त्वाचा : राहुल म्हणाले होते की तेलंगणात काँग्रेस एकट्याने जाईल आणि दक्षिणेकडील राज्यात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करणार्‍या टीआरएस आणि भाजप या दोघांशीही लढेल. अलीकडे, जेव्हा टीआरएसने आपला राष्ट्रीय अवतार भारत राष्ट्र समितीने आणला तेव्हा काँग्रेसने म्हटले की टीआरएस प्रत्यक्षात भाजपचा खेळ खेळत आहे. काँग्रेससाठी तेलंगणा महत्त्वाचा आहे कारण 2014 मध्ये त्याच्या निर्मितीसाठी मोठा जुना पक्ष जबाबदार होता.