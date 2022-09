सातारा : उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी सातारा जिल्ह्यातील शिवसैनिकांशी मातोश्रीवर संवाद साधला. दसरा मेळाव्यानंतर आपण महाराष्ट्राचा दौरा करणार असल्याचे संकेत ( Uddhav Thackeray Visit Tour of Maharashtra ) त्यांनी दिले असल्याची माहिती शिवसेनेच्या सूत्रांनी दिली. राज्यातील सत्तांतरानंतर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी निष्ठावंत शिवसैनिकांच्या गाठीभेटींवर ( Uddhav Thackeray Interacted with Shiv Sainiks ) जोर दिला आहे. रविवारी सातारा जिल्ह्यातील शिवसैनिकांशी त्यांनी संवाद साधला. दसरा मेळाव्यानंतर आपण महाराष्ट्राचा दौरा करणार असल्याचे संकेत दिले असल्याची माहिती सूत्रांनी ( Uddhav Thackeray Meeting with Shiv Sainiks at Matoshree ) दिली.