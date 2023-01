भोपाळ : राजधानीत मुलांसोबत बलात्कार आणि विनयभंगाच्या घटना वाढत आहेत. ( Bhopal Crime News ) बहुतांश घटनांमध्ये त्यांच्या ओळखीचेच त्यांच्यासोबत अशा घटना घडवत असल्याचे दिसून येत आहे. असाच एक प्रकार भोपाळच्या रतीबाद पोलीस स्टेशन परिसरात ( Ratibad Police Station ) घडला आहे. जिथे निष्पाप मुलीच्या काकानेच तिच्यासोबत बलात्काराची घटना घडवली. ( Rape Minor Girl In Bhopal ) पोलिसात तक्रार दाखल होताच आरोपी फरार झाला. पोलीस त्याचा शोध घेत असून लवकरच आरोपींना अटक करण्यात येईल. ( Uncle Rape Minor Girl In Bhopal )

मुलीवर बलात्कार केला : ( Ratibad Police Station )रतीबाद पोलिस स्टेशनचे उपनिरीक्षक कर्मवीर सिंह ( Sub Inspector Karmaveer Singh )यांनी सांगितले की, रतीबाद भागात तिच्या काकाने तीन वर्षांच्या मुलीसोबत घृणास्पद कृत्य केले. मुलीने हा प्रकार तिच्या आईला सांगितला, त्यानंतर आई मुलीला घेऊन पोलिस स्टेशनमध्ये पोहोचली. यानंतर पोलिसांनी चाइल्ड हेल्पलाइनच्या माध्यमातून मुलीचे समुपदेशन केले. या घटनेनंतर मुलगी खूप घाबरली होती. परंतु समुपदेशनात मुलीची मोठ्या प्रेमाने विचारपूस करण्यात आली, त्यानंतर आरोपीविरुद्ध बलात्कारासह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ( case has been registered against the accuse ) आरोपींना गुन्हा नोंद झाल्याची माहिती समताच तो घरातून पळून गेला आहे.

मुलीसोबतही केले चुकीचे कृत्य : मुलीच्या आईने पोलिसांना सांगितले की, 6 महिन्यांपूर्वी पतीचा मृत्यू झाला होता. तिला 3 मुले आहेत, ती सर्वात लहान आहे. ती तिच्या सासरच्या घरी राहते. ती लोकांच्या घरी काम करते आणि मुलांची काळजी घेते. संयुक्त कुटुंब असल्याने त्याचा मेव्हणाही त्याच्यासोबत राहतो. गुरुवारी रात्री उशीरा मुलगी खूप वेगाने रडत होती, मी तिला शांत करण्याचा खूप प्रयत्न केला . पण ती शांत बसू शकली नाही, ती वारंवार तिच्या प्रायव्हेट पार्टमध्ये दुखत असल्याबद्दल बोलत होती, मग जेव्हा मी तिचा प्रायव्हेट पार्ट पाहिला तेव्हा जखमेच्या खुणा होत्या. मुलीला पुन्हा विचारले असता तिने काकाकडे बोट दाखवले. त्यानंतर महिलेने दुसऱ्या दिवशी सकाळी मुलाला घेऊन पोलीस ठाणे गाठले. त्यानंतर पोलिसांनी चाइल्ड हेल्पलाइनवरून मुलीचे समुपदेशन आणि वैद्यकीय तपासणी केली. त्यानंतर आईच्या तक्रारीवरून मुलाच्या काकाविरुद्ध बलात्काराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. महिलेने सांगितले की तिची मेहुणी आधीच तिच्या पतीला सोडून गेली आहे आणि तिला एक मुलगी देखील आहे जी तिच्या आजी-आजोबांसोबत राहते. आरोपीने त्याच्याशीही गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे त्याचे आजी-आजोबा त्याला आपल्याजवळ ठेवतात. पोलीस आता आरोपीचा शोध घेत आहेत.