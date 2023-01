अहमदाबाद : शहरातील वस्त्रापूर भागातील अल्फा वन मॉलमधील ( Alpha One Mall ) एका थिएटरमध्ये शाहरुख खान स्टारर पठाण या चित्रपटाचे पोस्टर फाडून निषेध केल्याने बुधवारी बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांना काही काळ ताब्यात घेण्यात आले. याप्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल झालेली नाही.गुजरात विश्व हिंदू परिषदेचे ( Gujarat Vishwa Hindu Parishad ) प्रवक्ते हितेंद्र सिंह राजपूत ( Hitendra Singh Rajput ) म्हणाले की, बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांना ( Bajrang Dal Workers ) चित्रपटगृहात पठाण चित्रपटाचे पोस्टर चिकटवण्यात आल्याचे समजले. त्यामुळे हा चित्रपट चित्रपटगृहात प्रदर्शित होऊ नये म्हणून हे निषेध करण्यात आला होता आणि पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.( Bajrang Dal Workers Tore Posters of Pathan )

चित्रपटाचे पोस्टर फाडले : वस्त्रापूर पोलिस स्टेशनचे ( Vastrapur Police Station ) इन्स्पेक्टर जेके डांगर यांनी सांगितले की, बजरंग दलाचे 10 ते 12 लोक होते जे वस्त्रापूरमधील अल्फा वन मॉलच्या थिएटरमध्ये पठाण चित्रपटाचे पोस्टर फाडण्यासाठी गेले होते. त्यांनी चित्रपटाचे पोस्टर फाडले, लाथ मारली आणि बुक्के मारले आणि त्यांच्यावर पायही टाकला. त्यानंतर त्यांनी बाहेर येऊन चित्रपटाच्या प्रदर्शनाविरोधात निदर्शने केली. त्यापैकी 5 तै 6 जणांना ताब्यात घेऊन दीड तासानंतर सोडून दिले.याबाबत कोणतीही तक्रार दाखल केलेली नाही. शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण ( shahrukh khan And deepika padukone Movie ) आणि जॉन अब्राहम यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला पठाण हा चित्रपट २५ जानेवारीला देशभर प्रदर्शित होणार आहे.

बजरंग दलाचे कार्यकर्ते आक्रमक : चित्रपटातबाबत दररोज नवनवीन माहिती समोर येत आहेत. त्यामुळे पठाणच्या मेकर्स समोरील अडचणी आणखी वाढत आहेत. या चित्रपटातील बेशरम रंग हे गाणं रिलीज झाल्यापासूनच काही ठिकाणी त्याला कडाडून विरोध केला जात आहे. या गाण्यातील दीपिका पादुकोणच्या कपड्यांवर आक्षेप घेण्यात येत आहे. सध्या सोशल मीडियावर या सर्व प्रकरणात दोन गट पडलेले दिसून येत आहेत. यामध्ये काहींनी पठणला समर्थन दिले आहे तर काहींनी जोरदार विरोध केला आहे. अशातच आता पठाण विरोधात बजरंग दलाचे कार्यकर्ते आक्रमक झालेले दिसून येत आहेत.

पठाणवरून इतका वाद का? : 12 डिसेंबर रोजी या चित्रपटातील पहिलं गाणं बेशरम रंग प्रदर्शित झाले ( First song of the film Besharam Rang ) होते. या गाण्यातील एका दृश्यात दीपिका भगव्या रंगाच्या बिकिनीमध्ये दिसली. यावरूनच मोठा वाद सुरू झाला. दीपिकाने भगव्या रंगाची बिकिनी परिधान करून, बोल्ड दृश्ये देत सनातन धर्माचा अपमान केला, असा आरोप काही हिंदू संघटनांनी केला. पठाण या चित्रपटाचा विरोध सर्वत्र होत आहे. या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर सेन्सॉर बोर्डानेही चित्रपटात काही बदल सुचवले आहेत.