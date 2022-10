उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशातील अयोध्या ( Ayodhya ) जिल्ह्यातील रामलीला कार्यक्रमात रावणाची भूमिका करणाऱ्या कलाकाराचा हृदयविकाराच्या धक्क्याने मृत्यू झाला. फतेहपूर जिल्ह्यातील रामलीलाच्या लंका दहन भागामध्ये हनुमानची भूमिका करणाऱ्या 50 वर्षीय व्यक्तीचा सादरीकरण करतेवेळी मृत्यू झाल्याच्या एका दिवसानंतर ही घटना घडली आहे. ( death of the actor who played the role of Ravana )

रावणाची भूमिका साकारत असताना आला मृत्यू : 60 वर्षीय कलाकार, पतिराम अयोध्येतील अयहार गावात 'सीता हरण' च्या एपिसोड दरम्यान रावणाची भूमिका साकारत असताना वेदनामुळे त्यांची छाती पकडली गेली. कोणीही प्रतिक्रिया देण्यापूर्वीच तो स्टेजवर कोसळला. रामलीलाचे स्टेजिंग ताबडतोब थांबवण्यात आले आणि रामलीला समितीच्या सदस्यांनी पतिराम यांना जवळच्या हॉस्पिटलमध्ये घेऊन गेले पण डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. डॉक्टरांनी हृदयविकाराचा झटका आल्याचे सांगितले.

अनेक वर्षांपासून साकारली रावणाची भूमिका : गावप्रमुख पुनीतकुमार साहू यांनी सांगितले की, पतीराम अनेक वर्षांपासून रावणाची भूमिका करत आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी देवमती, दोन मुले आणि दोन मुली आहेत, त्यापैकी एक विवाहित आहे. यापूर्वी अशाच एका घटनेत राम स्वरूप, 50, हनुमानाची भूमिका साकारणाऱ्या फतेहपूर जिल्ह्यातील सलेमपूर गावात त्याच्या अभिनयादरम्यान हृदयविकाराच्या झटक्याने त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेचा व्हिडिओही सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.