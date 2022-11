नवी दिल्ली : दिल्लीतील प्रगती मैदानावर ( Pragati Maidan ) सोमवारपासून व्यापार मेळा सुरू झाला आहे. ( 41st Trade Fair Starts In Delhi ) 4 वाजता केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्या हस्ते 41 व्या व्यापार मेळ्याचे उद्घाटन होणार आहे. आजपासून 27 नोव्हेंबरपर्यंत हा मेळावा चालणार आहे. इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशन (ITPO) च्या अंतर्गत भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळा आयोजित करण्यात आले आहे. ( Inauguration of 41st trade fair by Piyush Goyal )



मेळाव्याची थीम : यावेळी व्यापार मेळाव्याची थीम स्थानिक, स्थानिक ते जागतिक अशी आहे. पहिले चार दिवस व्यापारी वर्गासाठी असतील आणि त्यानंतर हा मेळा सर्वसामान्यांसाठी खुला केला जाईल. यावेळी 73 हजार चौरस मीटरमध्ये व्यापार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये सुमारे 2500 स्पर्धक सहभागी होणार आहेत. सुमारे 29 राज्ये आणि सर्व 8 केंद्रशासित प्रदेश या व्यापार मेळ्यात सहभागी होणार आहेत. तर अफगाणिस्तान, बांगलादेश, बहारीन, बेलारूस, इराण, नेपाळ, थायलंड, तुर्की, यूएई आणि यूके या मेळ्यात सहभागी होणार आहेत.

ही आहेत फोकस राज्ये : यावर्षी व्यापार मेळाव्यात यूपी आणि केरळ ही फोकस राज्ये करण्यात आली आहेत. या वर्षी भागीदार राज्ये तीन असतील. ज्यामध्ये बिहार, झारखंड आणि महाराष्ट्राचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय, एक थीम पॅव्हेलियन देखील तयार केला जाईल, ज्यामध्ये पंतप्रधानांची स्वप्ने साकार करण्याच्या शक्यता दाखवल्या जातील.

असे असणार तिकीट दर : प्रौढांसाठी, वीकेंड नसलेल्या दिवसांसाठी 80 रुपये आणि वीकेंडच्या दिवसांसाठी 150 रुपये आहेत. वीकेंड आणि राजपत्रित सुट्टीच्या दिवशी मुलांचे तिकीट ६० रुपये आणि इतर दिवशी ४० रुपये ठेवण्यात आले आहे. ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी प्रवेश विनामूल्य असेल. B2B सीझन तिकीट 5 दिवसांसाठी 1800 रुपये असेल. B2B 9 दिवसांसाठी सीझन तिकीट 800 रुपये असेल. 14 दिवसांच्या तिकिटांसाठी प्रदर्शकांना 2000 रुपये द्यावे लागतील. यावेळी, व्यापार मेळा तिकिटांसाठी दोन मेट्रो स्थानकांची संख्या वाढविण्यात आली आहे, ज्यात ग्रे लाईनवरील धनसा बस स्टँड आणि विमानतळ मार्गावरील द्वारका सेक्टर 21 यांचा समावेश आहे. गतवर्षीप्रमाणे या वर्षीही 67 मेट्रो स्थानकांवरून ट्रेड फेअरची तिकिटे काढता येणार आहेत.