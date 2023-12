ന്യൂഡല്‍ഹി : കേരളത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ 8ന് കണ്ടെത്തിയത് കൊവിഡ് 19 ഉപ വകഭേദമായ (sub variant of COVID 19) ജെഎന്‍ 1 (JN 1 sub variant in Kerala) ആണെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍. 79 വയസുകാരിയുടെ പരിശോധന ഫലം പോസിറ്റീവ് ആണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് (JN 1 detected in 79 year old woman). നവംബര്‍ 18നായിരുന്നു ഇന്‍ഫ്ലുവന്‍സ ലക്ഷണങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിച്ച ഇവരുടെ സാമ്പിള്‍ പരിശോധിച്ചത്. ഇവര്‍ക്ക് കൊവിഡ് ഭേദമായിരുന്നതായും ആരോഗ്യ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.