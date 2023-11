തിരുവനന്തപുരം : കേരള ബാങ്കിന്‍റെ (Kerala bank) രൂപീകരണ കാര്യത്തിൽ യുഡിഎഫ് (UDF) എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാടിനൊപ്പമാണ് ഇപ്പോഴും മുസ്ലിം ലീഗെന്ന് (Muslim league) യു ഡി എഫ് കൺവീനർ എം എം ഹസൻ. (UDF convener MM Hasan on Kerala Bank formation) ദീർഘകാലമായി ജില്ലാ ബാങ്കിന്‍റെ ഭരണം കയ്യാളുന്നത് മുസ്ലിംലീഗുകാരാണ്. അവിടെ കൂടുതൽ സഹകരണ ബാങ്കുകളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗുകാരാണ്. അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ മുസ്ലിം ലീഗിന്‍റെ ഒരു പ്രതിനിധിയെ കേരള ബാങ്കിൽ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്‌തതെന്നും എം എം ഹസൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

വള്ളിക്കുന്ന് എംഎൽഎയും മുസ്ലിം ലീഗ് മലപ്പുറം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ പി അബ്‌ദുൽ ഹമീദിനെയാണ് കേരള ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗമായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്‌തത്(Decision to nominate P Abdul Hameed to Kerala bank board of directors). നിലവിൽ പട്ടിക്കാട് സഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്‍റാണ് ഹമീദ്. സിപിഎം നേതാക്കളോ എൽഡിഎഫ് ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളോ മാത്രമാണ് നിലവിൽ ഭരണസമിതിയിൽ ഉള്ളത്. എന്നാൽ ലീഗുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി സിപിഎം നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിന്‍റെ ഫലമാണ് അബ്‌ദുൽ ഹമീദിന്‍റെ കേരള ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗത്വത്തിനുള്ള നാമനിർദ്ദേശമെന്നാണ് ഉയരുന്ന വിമർശനം.