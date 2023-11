തിരുവനന്തപുരം : വ്യാജ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സമര്‍പ്പിച്ച് ക്ഷേത്രങ്ങളില്‍ താത്‌കാലിക ശാന്തിമാരായി ജോലി കരസ്‌തമാക്കിയവര്‍ക്ക് ശിക്ഷ. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്‍റെ (Travancore Devaswom Board) കീഴിൽ ജില്ലയിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ജോലി കരസ്‌തമാക്കിയ ശാന്തിമാർക്കാണ് കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത് (Punishment for temporary workers who entered Tantri jobs with fake certificates). സുമോദ്, വിപിൻദാസ്, സി ബിനു മോൻ , ദിലീപ് കുമാർ എന്നീ ശാന്തിമാരാണ് പ്രതികൾ.

തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് പ്രത്യേക കോടതി (Thiruvananthapuram Vigilance Special Court)യാണ് ശിക്ഷ നൽകിയതായി ഉത്തരവിട്ടത്. 2008 മാർച്ച് പത്തിനാണ് സംഭവം നടന്നത് ആറു പ്രതികൾ ഉള്ള കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയും ദേവസ്വം ബോർഡ് മുൻ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മിഷണർ എസ് പാർവതി (Former Deputy Commissioner, Devaswom Board), കുശവാർകോട് ദേവസ്വം മുൻ സബ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫിസർ ജി ഗോപകുമാർ (Devaswammun Sub Group Officer) എന്നിവരെ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്താൽ കോടതി വെറുതെ വിട്ടിരുന്നു.

അതോടൊപ്പം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്‍റെ കീഴിൽ നടന്ന ശബരിമല മേൽശാന്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബഞ്ച് ( Kerala High Court Devaswom Bench) തള്ളിയിരുന്നും (The High Court rejected the plea to cancel the Sabarimala Melshanthi election) നിയുക്ത മേൽശാന്തിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ കാരണങ്ങളില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി കൊണ്ടാണ് കോടതി ഹർജി ഹൈക്കോടതി ദേവസ്വം ബഞ്ച് തള്ളിയത്. തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി മധുസൂദനൻ നമ്പൂതിരിയായിരുന്നു ശബരിമല മേൽശാന്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹർജി നൽകിയത്.