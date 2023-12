അതേസമയം, കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ തന്നെ കായികമായി നേരിടാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാന്‍ ആരോപിച്ചു (Governor On SFI Protest Against Him). പാളയം അണ്ടര്‍പാസ്, പേട്ട എന്നിവിടങ്ങളില്‍ വച്ചായിരുന്നു ഇന്നലെ ഗവര്‍ണര്‍ക്കെതിരെ എസ്എഫ്ഐയുടെ പ്രതിഷേധമുണ്ടായത്. ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഗവര്‍ണര്‍ രാജ്‌ഭവനില്‍ നിന്നും എയര്‍പോര്‍ട്ടിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു എസ്എഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഗവര്‍ണര്‍ക്ക് നേരെ കരിങ്കൊടി വീശിയത്