തിരുവനന്തപുരം: കഴിഞ്ഞ അൻപത് വർഷമായി താൻ സിനിമ വ്യവസായത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണെന്നും എന്നാൽ ഇന്നുവരെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സംവിധായകനും തന്നെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഹിന്ദി നടൻ(Actor Nana Patekar said about Kerala and cinema in iffk 2023). മികച്ച നടനും മികച്ച സഹനടനുമുള്ള 3 ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാരങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കിയ നടനാണ് നാനാ പടേക്കർ.