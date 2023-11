തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിനും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡന്‍റിനും എതിരെ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നല്‍കി കെഎസ്‌യു. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് അലോഷ്യസ് സേവിയറാണ് പരാതി നല്‍കിയത്. (KSU filed complaint against Devaswom board president and higher education minister on Kerala varma college election) നവംബർ ഒന്നാം തീയതി കേരളവര്‍മ കോളജില്‍ നടന്ന യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാന്‍ ഇരുവരും ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി.