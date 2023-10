തിരുവനന്തപുരം: നിയമന തട്ടിപ്പ് കേസിൽ (Job Fraud Case) പൊലീസ് പ്രതി ചേർത്ത എഐഎസ്എഫ് നേതാവ് ബാസിത് താമസിച്ചത് എംഎൽഎ ഹോസ്റ്റലിലെന്ന് (MLA Hostel) മൊഴി. കൊടുങ്ങല്ലൂർ എംഎൽഎ വി ആർ സുനിൽ കുമാറിന്‍റെ (VR Sunilkumar) മുറിയിൽ താമസിച്ചതായാണ് ബാസിത് കന്‍റോൺമെന്‍റ് പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയത് (Basiths Statement on Scam Claims he Stayed in MLA Hostel). കേസില്‍ പരാതി നല്‍കിയ ഹരിദാസനോടൊപ്പമായിരുന്നു ബാസിത് സിപിഐ എംഎൽഎയായ സുനിൽ കുമാറിന്‍റെ മുറിയിൽ താമസിച്ചത്.