SUSPENSION FOR SI IN NEDUMBASSERY

എറണാകുളം: നെടുമ്പാശേരി കരിയാട് ബേക്കറിയിൽ കയറി അതിക്രമം നടത്തിയ എസ്ഐക്കെതിരെ നടപടി (Suspension for SI who broke into a shop in Nedumbassery). ഗ്രേഡ് എസ് ഐ സുനിലിനെയാണ് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്‌തത്. കോഴിപ്പാട്ട് ബേക്കറി ആൻഡ് കൂൾബാർ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ ഉടമയെ മർദിച്ച കേസിലാണ് എസ്ഐക്കെതിരെ നടപടി.