എറണാകുളം: 'പൊറിഞ്ചു മറിയം ജോസ്' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ജോജു ജോർജ്ജിനെ നായകനാക്കി മാസ്‌റ്റർ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻ ജോഷി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ആന്‍റണി' ഡിസംബർ 1 മുതൽ തിയേറ്ററുകളിലെത്തും (Joshi and joju george movie antony in theater from december1st).