ന്യൂഡല്‍ഹി: നീതി നിഷേധത്തില്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഗുസ്‌തി താരങ്ങള്‍ക്ക് പിന്തുണയുമായി ബോക്‌സർ വിജേന്ദര്‍ സിങ്. (Boxer Vijender Singh In Support Of Wrestlers) സാക്ഷി മാലിക് ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ മെഡല്‍ നേടിയപ്പോള്‍ അതു ആഘോഷമാക്കിയവര്‍ താരത്തിന്‍റെ പ്രയാസ സമയത്ത് കൂടെയില്ലെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സില്‍ വിജേന്ദര്‍ സിങ് തുറന്നടിച്ചു. റിയോ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ സാക്ഷിയുടെ മെഡല്‍ നേട്ടം ആഘോഷിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ബോളിവുഡ് നടന്‍ അമിതാഭ് ബച്ചന്‍, ക്രിക്കറ്റര്‍ സച്ചിന്‍ ടെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ എന്നിവരുടെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് വിജേന്ദര്‍ ഇക്കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്.

2016-ലെ റിയോ ഒളിമ്പിക്‌സില്‍ വെങ്കല മെഡല്‍ നേടിയായിരുന്നു താരം ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാനമായത്. പിന്നാലെ തനിക്ക് ലഭിച്ച പത്മശ്രീ പുരസ്‌ക്കാരം മറ്റൊരു ഒളിമ്പിക് മെഡല്‍ ജേതാവായ ബജ്റംഗ് പുനിയ തെരുവില്‍ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്‌തു. (Bajrang Punia returns Padma Shri in protest over appoint of WFI chief Sanjay Singh).