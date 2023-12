ന്യൂഡല്‍ഹി: നീതി നിഷേധത്തില്‍ കണ്ണീരോടെ ഗുസ്‌തി അവസാനിപ്പിച്ച സാക്ഷി മാലിക്കിന് പിന്തുണയുമായി ബജ്റംഗ് പുനിയ. തനിക്ക് ലഭിച്ച പത്മശ്രീ പുരസ്‌കാരം ഇന്ത്യയുടെ ഒളിമ്പിക് മെഡല്‍ ജേതാവ് ബജ്റംഗ് പുനിയ തെരുവില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു. അഖിലേന്ത്യ ഗുസ്‌തി ഫെഡറേഷന്‍റെ (Wrestling Federation of India) അധ്യക്ഷനായി ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണം നേരിടുന്ന ബ്രിജ് ഭൂഷണ്‍ ശരണ്‍ സിങ്ങിന്‍റെ (Brij Bhushan Saran Singh) അനുയായി സഞ്ജയ് സിങ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിലാണ് ഗുസ്‌തി താരങ്ങള്‍ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്.

ഇതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കര്‍ത്തവ്യപഥിലെ നടപ്പാതയില്‍ തനിക്ക് ലഭിച്ച പത്മശ്രീ പതക്കം 29 -കാരന്‍ ഉപേക്ഷിച്ചത്. (Bajrang Punia returns Padma Shri in protest over appoint of WFI chief Sanjay Singh). പതക്കം പിന്നീട് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റിയതായാണ് വിവരം. അതേസമയം വനിത താരങ്ങള്‍ക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയതിന് ഗുസ്‌തി ഫെഡറേഷന്‍റെ മുന്‍ അധ്യക്ഷനും ബിജെപി എംപിയുമായ ബ്രിജ് ഭൂഷണ്‍ ശരണ്‍ സിങ്ങിനെതിരെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളായി ഗുസ്‌തി താരങ്ങള്‍ പ്രതിഷേധ പരമ്പരകള്‍ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു.