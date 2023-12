ലണ്ടന്‍: പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ (Premier League) വിജയവഴിയില്‍ തിരിച്ചെത്തി മാഞ്ചസ്റ്റര്‍ യുണൈറ്റഡ് (Manchester United). ഓള്‍ഡ് ട്രഫോര്‍ഡില്‍ സ്കോട്ട് മക്ടോമിനെയുടെ (Scott McTominay Goals Against Chelsea) ഇരട്ടഗോള്‍ മികവില്‍ ചെല്‍സിയെ 2-1 എന്ന സ്കോറിനാണ് യുണൈറ്റഡ് തകര്‍ത്തത് (Manchester United vs Chelsea Match Result). ജയത്തോടെ പോയിന്‍റ് പട്ടികയില്‍ ആറാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരാന്‍ ചെകുത്താന്മാര്‍ക്കായി (Manchester United In Premier League Points Table).