മത്സരത്തിനിടെ നീരജിനെ ഒരിക്കലും ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്റര്‍മാര്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ കാണിക്കാത്തതായിരുന്നു ഇതിന് കാരണം. ഇപ്പോഴിതാ ഇതു സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ മറുപടി നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് 25-കാരന്‍. അതില്‍ തനിക്ക് ഒരു പ്രശ്‌നമില്ലെന്നും താന്‍ മത്സരിക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നതിനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നുമാണ് നീരജ് പറഞ്ഞത്. (Neeraj Chopra On Not Being Shown On TV During Cricket World Cup 2023 India vs Australia Final)