ഇതോടെ ഒരു ഏകദിന മത്സരത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് വഴങ്ങുന്ന ഇംഗ്ലീഷ്‌ ബോളറായും 25-കാരന്‍ മാറി. (Sam Curran sets unwanted record for most runs conceded by England bowler in ODI ). വിന്‍ഡീസിനെതിരെ സാം കറന്‍ നിറം മങ്ങിയതോടെ സ്റ്റീവ് ഹാർമിസണാണ് (Steve Harmison) രക്ഷപ്പെട്ടത്. 2006-ൽ ലീഡ്സിൽ ശ്രീലങ്കയ്ക്കെതിരെ 10 ഓവറിൽ 97 റൺസ് വിട്ടുനല്‍കിയ സ്റ്റീവ് ഹാർമിസണിന്‍റെ തലയിലായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നത്തെ റെക്കോഡ്. (Sam Curran breaks Steve Harmison to create undesired record for England).