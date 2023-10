116 പന്തില്‍ 85 റണ്‍സുമായി കോലി മടങ്ങുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യ ഏറെക്കുറെ ജയത്തിന് അരികില്‍ എത്തിയിരുന്നു. നാളെ തന്‍റെ സ്വന്തം ഹോം ഗ്രൗണ്ടില്‍ കോലി ഇറങ്ങുമ്പോള്‍ ബാറ്റിങ് പ്രകടനമികവ് താരം ആവര്‍ത്തിക്കുമെന്നാണ് ആരാധകരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഡല്‍ഹിയില്‍ മൂന്ന് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി കോലി ഇറങ്ങുന്ന മത്സരം കൂടിയാണിത് (Virat Kohli Back In Delhi After 3 Years For An ODI).