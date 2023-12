മെല്‍ബണ്‍: പാകിസ്ഥാനെതിരായ ബോക്‌സിങ് ഡേ ടെസ്റ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ തൂക്കിയിരുന്നു. മെല്‍ബണ്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ നടന്ന മത്സരം നാലാം ദിനത്തിലാണ് ഓസീസ് തീര്‍ത്തത്. 79 റണ്‍സിനായിരുന്നു ആതിഥേയരുടെ വിജയം. (Steve Smith folds hands in front of Babar Azam during AUS vs PAK 2nd Test)