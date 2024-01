ഇപ്പോഴിതാ തന്‍റെ പ്രകടനത്തിന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ നായകന്‍ എംഎസ്‌ ധോണിയ്‌ക്ക് നല്‍കിയിരിക്കുകയാണ് ദുബെ. (Shivam Dube on MS Dhoni). ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയില്‍ ധോണി നായകനായ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിനായാണ് 30-കാരന്‍ കളിക്കുന്നത്. (Shivam Dube credits MS Dhoni for his batting In India vs Afghanistan 1st T20I).