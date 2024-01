സെലക്ഷന് ലഭ്യമാണെന്ന് അവന്‍ ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല. സെലക്ഷന് ലഭ്യമാകുമ്പോള്‍ ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില്‍ കളിച്ച് അവന്‍ അതു ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്"-ദ്രാവിഡ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ രഞ്ജി ട്രോഫി കളിക്കുന്നതിനായി ഇഷാന്‍ ഇതുവരെ ജാര്‍ഖണ്ഡ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം. അസോസിയേഷന്‍ സെക്രട്ടറി ദേബാശിഷ് ചക്രബര്‍ത്തിയെ ഉദ്ധരിച്ച് ഒരു വാര്‍ത്ത ഏജന്‍സിയാണ് പ്രസ്‌തുത റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. (Ishan Kishan not yet available to play Renji trophy After Rahul Dravid's Message)