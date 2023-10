2019ല്‍ ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ നടന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, പാകിസ്ഥാന്‍, ഇംഗ്ലണ്ട്, ബംഗ്ലാദേശ്, ശ്രീലങ്ക ടീമുകളോടാണ് രോഹിത് ശര്‍മ സെഞ്ച്വറിയടിച്ചത്. പാകിസ്ഥാനെതിരെ നേടിയ 140 ആണ് ലോകകപ്പില്‍ താരത്തിന്‍റെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന സ്‌കോര്‍ (Rohit Sharma Highest Score In Cricket World Cup). അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാനെതിരായ മത്സരത്തിലെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിലൂടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തില്‍ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന്‍റെ വേഗത്തിലുള്ള സെഞ്ച്വറിയും രോഹിത് ശര്‍മ തന്‍റെ പേരിലാക്കി (Fastest Century By An Indian In ODI World Cup).