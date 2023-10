ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ ഡേവിഡ് വാര്‍ണറും 19 ഇന്നിങ്‌സുകളില്‍ നിന്ന് ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ 1000 റണ്‍സ് തികച്ചിട്ടുണ്ട് (Rohit Sharma becomes fastest player to score 1000 runs in Cricket World Cup jointly with David Warner). ഈ ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ മത്സരത്തിലായിരുന്നു ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍ David Warner റെക്കോഡിട്ടത്. 20 ഇന്നിങ്‌സുകളില്‍ നിന്നും ലോകകപ്പില്‍ 1000 റണ്‍സ് തികച്ച ഇന്ത്യയുടെ സച്ചിന്‍ ടെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ sachin tendulkar, ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ എബി ഡിവില്ലിയേഴ്‌സ് എന്നിവരുടെ റെക്കോഡായിരുന്നു വാര്‍ണര്‍ പൊളിച്ചത്.