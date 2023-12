ഇതിഹാസ താരം സുനില്‍ ഗവാസ്‌കര്‍ (Sunil Gavaskar) അടക്കമുള്ളവരായിരുന്നു ടീം മാനേജ്‌മെന്‍റിനെതിരെ പരസ്യമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ ഇതിന് മറുപടിയുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ. പരിശീലനം നടത്തുന്ന പിച്ചുകളും മാച്ച് പിച്ചുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നാണ് രോഹിത് പറയുന്നത് (Rohit Sharma on Why India Does not Play First Class Practice Matches).