രാജ്കോട്ട് : ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്ക് (India vs Australia) എതിരായ മൂന്നാം ഏകദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി കൂടുതല്‍ കളിക്കാര്‍ക്ക് വിശ്രമം അനുവദിച്ചതോടെ സ്‌ക്വാഡിലുള്ളത് 13 പേര്‍ മാത്രമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ (Rohit Sharma On India squad for Australia 3rd ODI). ഇന്‍ഡോറില്‍ നടന്ന രണ്ടാം ഏകദിനത്തിന് ശേഷം ഓപ്പണര്‍ ശുഭ്‌മാന്‍ ഗില്ലിനും (Shubman Gill) പേസ് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ശാര്‍ദുല്‍ താക്കൂറിനും വിശ്രമം അനുവദിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, പേസര്‍ മുഹമ്മദ് ഷമി എന്നിവര്‍ക്ക് കൂടി വിശ്രമം അനുവദിച്ചതോടെയാണ് സ്‌ക്വാഡ് 13-ലേക്ക് ചുരുങ്ങിയത്.