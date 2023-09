ഓസീസ് ബോളര്‍മാരെ തല്ലിപ്പഴുപ്പിച്ച സൂര്യ 37 പന്തുകളില്‍ പുറത്താവാതെ 72 റണ്‍സായിരുന്നു നേടിയിരുന്നത്. ആറ് വീതം ഫോറുകളും സിക്‌സുകളുമായിരുന്നു സൂര്യയുടെ ഇന്നിങ്‌സിലുണ്ടായിരുന്നത്. ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ മധ്യനിരയില്‍ ബാക്കപ്പ് താരമായാണ് സൂര്യയെ മാനേജ്‌മെന്‍റ് സ്‌ക്വാഡിനൊപ്പം ചേര്‍ത്തത്. എന്നാല്‍ താരത്തെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും കളിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ സ്‌പിന്നര്‍ ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ് (Harbhajan Singh says Suryakumar Yadav should play every match in ODI World Cup 2023).