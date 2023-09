ഹൈദരാബാദ് : ഐസിസി പുരുഷ ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിനുള്ള (ICC Mens Cricket World Cup 2023) സ്‌ക്വാഡില്‍ മാറ്റം വരുത്തി ഇന്ത്യ (Indian Squad Change). ഇതോടെ ഏകദിന ലോകകപ്പിനുള്ള 15 അംഗ ടീമിലേക്ക് പരിചയസമ്പന്നനായ സ്‌പിന്നര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍ അശ്വിന്‍ (Ravichandran Ashwin) തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ലോകകപ്പിനുള്ള ടീമിലെ സ്‌പിന്‍ ബൗളര്‍ ഓള്‍റൗണ്ടറായ അക്‌സര്‍ പട്ടേല്‍ (Axar Patel) പരിക്ക് മൂലം പുറത്തായതോടെയാണ് അശ്വിന് സ്‌ക്വാഡിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നത്. അടുത്തിടെ നടന്ന ഏഷ്യാകപ്പിലെ സൂപ്പര്‍ ഫോര്‍ (Asia Cup Super Four) പോരാട്ടത്തില്‍ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരായ മത്സരത്തിലാണ് അക്‌സറിന്‍റെ ഇടത് ക്വാഡ്രിസെപ്‌സിന് പരിക്കേല്‍ക്കുന്നത്. ഇതോടെ അക്‌സറിന് ഏഷ്യ കപ്പ് ഫൈനലും (Asia Cup 2023 Final) നഷ്‌ടമായിരുന്നു. അതേസമയം കഴിഞ്ഞദിവസം അവസാനിച്ച ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയില്‍ (Ind Vs Australia ODI Series) മികച്ച രീതിയില്‍ പന്തെറിഞ്ഞതാണ് അശ്വിന് ലോകകപ്പ് സ്‌ക്വാഡിലേക്കുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കിയത്. പരമ്പരയിലെ രണ്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നായി നാല് വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്‌ത്തി അശ്വിന്‍ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിലെ തന്‍റെ മിന്നും ഫോമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നു (R Ashwin To WorldCup Squad).