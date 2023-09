ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയും (India vs Australia ODI Series) അവസാനിച്ചതോടെ ഇനി ലോകകപ്പിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ആരാധകര്‍. ലോകപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ മികച്ച രീതിയില്‍ തന്നെ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനും ടീം ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയിലൂടെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. രോഹിത് ശര്‍മ (Rohit Sharma), വിരാട് കോലി (Virat Kohli), ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ (Hardik Pandya) തുടങ്ങിയ സീനിയര്‍ താരങ്ങളില്ലാതെ ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ ഓസീസിനെതിരെ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരവും ജയിച്ചാണ് പരമ്പര പിടിച്ചത്.

2023ല്‍ 12 ഏകദിന ഇന്നിങ്സില്‍ നിന്നും 64.28 പ്രഹരശേഷിയില്‍ 189 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് താരത്തിന് നേടാനായിട്ടുള്ളത് (Ravindra Jadeja Stats In ODI 2023). 2022 ന് ശേഷം ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില്‍ ഏറ്റവും മോശം സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റുള്ള ഇന്ത്യന്‍ താരവും രവീന്ദ്ര ജഡേജയാണെന്നത് ലോകകപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ഉയര്‍ത്തുന്ന ആശങ്ക തെല്ലും ചെറുതല്ല (Ravindra Jadeja Strike Rate In ODI Since 2022). വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദറിനും പിന്നിലാണ് ഈ പട്ടികയില്‍ ജഡേജയുടെ (63.73) സ്ഥാനം.