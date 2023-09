നീണ്ട ഇടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷം ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്ക് എതിരായ രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളില്‍ മാത്രം കളിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അശ്വിന്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കായി ലോകകപ്പ് കളിക്കാനും തയ്യാറെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ എന്തുകൊണ്ട് അക്‌സറിന്‍റെ പകരക്കാനായി അശ്വിനെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തുവെന്ന് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പേര് വെളിപ്പെടുത്താന്‍ താത്പര്യപ്പെടാത്ത ഒരു ബിസിസിഐ ഉന്നതന്‍ (How R Ashwin made the cut after Axar Patel suffered an injury). അശ്വിന്‍റെ അനുഭവ സമ്പത്താണ് താരത്തിന് തുണയായതെന്നാണ് ബിസിസിഐ ഒഫീഷ്യല്‍ പറയുന്നത്.