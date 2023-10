ചെന്നൈ: ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ പതിനൊന്നാം മത്സരത്തില്‍ ബംഗ്ലാദേശിന് ആദ്യം ബാറ്റിങ് (New Zealand vs Bangladesh Toss). ടോസ് നേടിയ ന്യൂസിലന്‍ഡ് നായകന്‍ കെയ്‌ന്‍ വില്യംസണ്‍ ആദ്യം ഫീല്‍ഡിങ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു. ചെപ്പോക്കിലാണ് മത്സരം.

നേര്‍ക്കുനേര്‍ കണക്ക് (New Zealand vs Bangladesh Head To Head) : അന്താരാഷ്‌ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ 41 ഏകദിന മത്സരങ്ങളാണ് ന്യൂസിലന്‍ഡും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഈ മത്സരങ്ങളില്‍ എല്ലാം ഏഷ്യന്‍ ടീമിനെതിരെ വ്യക്തമായ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്താന്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമ്മിലേറ്റുമുട്ടിയ മത്സരങ്ങളില്‍ 30 എണ്ണത്തിലാണ് ന്യൂസിലന്‍ഡ് ബംഗ്ലാദേശിനെ തോല്‍പ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കിവീസിനെതിരെ 10 ജയങ്ങളാണ് ബംഗ്ലാദേശിന്‍റെ അക്കൗണ്ടില്‍. ലോകകപ്പില്‍ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോഴും ന്യൂസിലന്‍ഡിനൊപ്പമായിരുന്നു ജയം.

ന്യൂസിലന്‍ഡ് ബംഗ്ലാദേശ് പോരാട്ടം തത്സമയം കാണാന്‍ (Where To Watch New Zealand vs Bangladesh Match): ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ പതിനൊന്നാം മത്സരമാണ് ബംഗ്ലാദേശും ന്യൂസിലന്‍ഡും തമ്മില്‍. ചെന്നൈ ചെപ്പോക്കില്‍ നടക്കുന്ന മത്സരം സ്റ്റാര്‍ സ്‌പോര്‍ട്‌സ് നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക് ചാനലുകളിലൂടെ തത്സമയം കാണാം. ഡിസ്നി പ്ലസ് ഹോട്‌സ്റ്റാറിലൂടെയും മത്സരത്തിന്‍റെ സ്ട്രീമിങ്ങുണ്ട്.