ETV Bharat / sports

ഞാൻ ആദ്യം ഓടാം, കോച്ച് പിന്നാലെ വന്നോ...; മഴ നനയാതെ കാറില്‍ കയറാൻ രോഹിത്തിന്‍റെയും ദ്രാവിഡിന്‍റെയും 'ഓട്ടം' - Rohit Sharma and Dravid Run in Rain

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 30, 2024, 9:50 AM IST | Updated : May 30, 2024, 10:32 AM IST

Rohit and Dravid Spotted In New York ( X )

Last Updated : May 30, 2024, 10:32 AM IST