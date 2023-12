എന്നാല്‍ ലേലത്തുക 7.60 കോടിയിലെത്തിയതോടെ ഡല്‍ഹി ക്യാപ്റ്റല്‍സും താരത്തിനായി രംഗത്ത് എത്തി. പക്ഷെ വിട്ടുകൊടുക്കാന്‍ തയ്യാറാവാതിരുന്ന ചെന്നൈ താരത്തെ കൂടെ കൂട്ടുകയായിരുന്നു. (IPL 2024 Auction Sameer Rizvi sold to Chennai Super Kings). ഉത്തര്‍പ്രദേശിനായി ഫസ്റ്റ്‌ക്ലാസ് അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയ സമീർ റിസ്വി കഴിഞ്ഞ യുപി ടി20 ലീഗില്‍ മിന്നും പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു.

ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ ആകെ ഒമ്പത് ഇന്നിങ്‌സുകളില്‍ നിന്നായി രണ്ട് സെഞ്ചുറികളടക്കം 455 റണ്‍സായിരുന്നു സമീര്‍ അടിച്ച് കൂട്ടിയത്. ആഭ്യന്തര ടി20യിൽ 134.70 സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റിൽ 49.16 ശരാശരിയാണ് ഈ യുവ താരത്തിനുള്ളത്. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് അണ്ടര്‍ -23 ടീമിനായി നടത്തിയ പ്രകടനങ്ങളിലൂടെയാണ് താരം ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. (Who is Sameer Rizvi)

ശുഭം രാജസ്ഥാനൊപ്പം: ശുഭം ദുബെയെ 5.80 കോടിയ്‌ക്ക് രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഡല്‍ഹി ക്യാപിറ്റല്‍സിന്‍റെ കനത്ത വെല്ലുവിളി മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് 29-കാരനെ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍ തൂക്കിയത്. (IPL 2024 Auction Shubham Dubey Sold to Rajasthan Royals). കഴിഞ്ഞ സയ്യിദ് മുഷ്‌താഖ്‌ അലി ട്രോഫിയില്‍ വിദര്‍ഭയ്‌ക്കായി തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനമായിരുന്നു മധ്യനിര ബാറ്ററായ ശുഭം ദുബെ നടത്തിയത്. 7 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്നും 187.28 സ്‌ട്രൈക്ക് റേറ്റിലും 73.66 ശരാശരിയിലും 221 റണ്‍സായിരുന്നു ഇടങ്കയ്യന്‍ നേടിയത്. (Who is Shubham Dubey).