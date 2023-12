മുംബൈ : ഓസ്‌ട്രേലിയയ്‌ക്ക് എതിരായ ഏക ടെസ്റ്റില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് വമ്പന്‍ മേല്‍ക്കൈ (India Women vs Australia Women). മുംബൈയിലെ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്‌ത് ഓസീസ് നേടിയ 219 റണ്‍സിന് മറുപടിക്ക് ഇറങ്ങിയ ഇന്ത്യ രണ്ടാം ദിനം സ്റ്റംപെടുക്കുമ്പോള്‍ 7 വിക്കറ്റിന് 376 റണ്‍സ് എന്ന നിലയിലാണ്. നിലവില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് 157 റണ്‍സിന്‍റെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് ലീഡുണ്ട് (INDW vs AUSW Only Test Day 2 Highlights).