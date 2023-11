മത്സരം കാണാന്‍: ഇന്ത്യ ഓസ്‌ട്രേലിയ ടി20 പരമ്പരയിലെ മത്സരങ്ങള്‍ ടെലിവിഷനില്‍ Sports18, Colors Cineplex ചാനലുകളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. ഓണ്‍ലൈനായി JioCinema അപ്പിലൂടെയും വെബ്‌സൈറ്റലൂടെയും മത്സരം കാണാം (Where to Watch India vs Australia 1st T20).