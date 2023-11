മുംബൈ: ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) തങ്ങളുടെ മൂന്നാം കിരീടം തേടി ഇന്ത്യ നാളെ ഇറങ്ങുകയാണ്. അഞ്ച് തവണ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്‌ട്രേലിയയാണ് എതിരാളി (India vs Australia Cricket World Cup 2023 Final). അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്രമോദി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഉച്ചയ്‌ക്ക് രണ്ടിനാണ് ഇന്ത്യ-ഓസ്‌ട്രേലിയ പോര് തുടങ്ങുക.

ഇപ്പോഴിതാ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇന്ത്യയുടെ യുവ ഓപ്പണര്‍ ശുഭ്‌മാന്‍ ഗില്ലിന് വമ്പന്‍ ഉപദേശവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ യുവരാജ് സിങ്. ഓസീസിനെതിരായ ഫൈനലില്‍ തന്‍റെ മുഴുവന്‍ കഴിവും ഗില്‍ പുറത്തെടുക്കണമെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലോകകപ്പ് ജേതാവ് കൂടിയായ യുവരാജ് സിങ് പറയുന്നത് (Yuvraj Singh to Shubman Gill ahead of India vs Australia Cricket World Cup 2023 Final).