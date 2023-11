ലോകകപ്പിന്‍റെ ഫൈനലില്‍ ഇന്ത്യയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും (India vs Australia) ഏറ്റുമുട്ടുന്ന അഹമ്മദാബാദിലെ പിച്ചിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഇതിനകം തന്നെ ഇത്തരം സംഭാഷണങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള വാര്‍ത്ത സമ്മേളനത്തില്‍ ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഉയര്‍ന്ന ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ നായകന്‍ പാറ്റ് കമ്മിന്‍സ് (Australia captain Pat Cummins). രണ്ട് ടീമുകളും ഒരേ പിച്ചില്‍ തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ കമ്മിന്‍സ് പിച്ചിനെച്ചൊല്ലി തങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു ആശങ്കയും ഇല്ലെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് (Pat Cummins on Ahmedabad pitch ahead India vs Australia Cricket World Cup 2023 final match).