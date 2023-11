ഇതോടെ ഏകദിന ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഒരു അപൂര്‍വ റെക്കോഡും ഇന്ത്യയുടെ സ്റ്റാര്‍ ബാറ്ററെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ് (Virat Kohli ODI World Cup Record). ഏകദിന ലോകപ്പിന്‍റെ രണ്ട് പതിപ്പുകളില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളില്‍ ഫിഫ്‌റ്റി പ്ലസ് സ്‌കോര്‍ നേടുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന നേട്ടമാണ് കിങ്‌ കോലി സ്വന്തമാക്കിയത് (Virat Kohli becomes the first batter to slam five consecutive Fifty plus Scores in ODI World Cup twice).