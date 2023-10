കയ്യെത്തും ദൂരത്ത് ഒരു റെക്കോഡ് നഷ്‌ടപ്പെട്ടെങ്കിലും കിവീസിനെതിരായ മത്സരത്തിലെ പ്രകടനത്തോടെ മറ്റൊരു തകര്‍പ്പന്‍ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കാന്‍ വിരാട് കോലിക്കായി. ഐസിസി ലിമിറ്റഡ് ഓവര്‍ ടൂര്‍ണമെന്‍റുകളില്‍ 3,000 റണ്‍സ് നേടുന്ന ആദ്യ ബാറ്ററായിട്ടാണ് കോലി ഇന്നലത്തെ പ്രകടനത്തോടെ മാറിയത് (Virat Kohli Becomes The First Player To Hit 3000 Runs In ICC Limited Over Tournaments). ഐസിസി ഏകദിന - ടി20 ലോകകപ്പ്, ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി എന്നീ ടൂര്‍ണമെന്‍റുകളിലാണ് കോലി ഇത്രയും റണ്‍സ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്.