ETV Bharat / international

ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം തുടരുന്നു: 94 പലസ്‌തീനികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു - PALESTINIANS KILLED IN GAZA

Palestinians evacuate in the Israeli bombardment of the Gaza Strip ( AP photos )