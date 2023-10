ധര്‍മ്മശാല: ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരെ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാന്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡ് ഓപ്പണര്‍ ഡെവോണ്‍ കോണ്‍വേയ്‌ക്ക് (Devon Conway) കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. അപകടകാരിയായ കോണ്‍വേയെ മുഹമ്മദ് സിറാജാണ് (mohammed siraj) തിരിച്ചയച്ചത്. എന്നാല്‍ ഈ വിക്കറ്റിന്‍റെ ക്രെഡിറ്റ് ശ്രേയസ് അയ്യര്‍ക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ശ്രേയസിന്‍റെ ഒരു തകര്‍പ്പന്‍ ക്യാച്ചാണ് കിവീസ് ഓപ്പണറുടെ പുറത്താവലിന് വഴിയൊരുക്കിയത് (Shreyas Iyer's diving catch to dismiss Devon Conway in India vs New Zealand Cricket World Cup 2023 match).