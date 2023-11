ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ ആദ്യ രണ്ട് മത്സരങ്ങളും വിജയിച്ച പാകിസ്ഥാന് പിന്നീട് തുടര്‍ച്ചയായ നാല് മത്സരങ്ങളിലാണ് തോല്‍വി വഴങ്ങേണ്ടി വന്നത്. പാക് പേസ് യൂണിറ്റിനെതിരെ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ (Rohit Sharma) തുടങ്ങി വച്ച ആക്രമണം മറ്റ് ടീമുകള്‍ ഏറ്റെടുത്തതോടെയാണ് പാകിസ്ഥാന് പച്ചപിടിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നത്. ഇന്ന് ബെംഗളൂരുവില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരെയും (New Zealand vs Pakistan) പാക് പേസര്‍മാര്‍ താളം കണ്ടെത്താന്‍ പ്രയാസപ്പെടുന്ന കാഴ്‌ചയാണ് കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞത്.

ടീമിന്‍റെ സ്റ്റാര്‍ പേസര്‍മാരായ ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രീദിയും (Shaheen Shah Afridi), ഹാരിസ് റൗഫും അടി വാങ്ങി. തന്‍റെ 10 ഓവറില്‍ ഒരു വിക്കറ്റ് പോലും നേടാനാവാതെ വന്ന ഷഹീന്‍ ഷാ അഫ്രീദി 90 റണ്‍സാണ് വഴങ്ങിയത് (Shaheen Shah Afridi Unwanted Record). ഇതോടെ ഏകദിന ലോകകപ്പിന്‍റെ ഒരു ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് വഴങ്ങിയ പാക് ബോളറെന്ന മോശം റെക്കോഡ് ഷഹീന്‍റെ തലയിലായി (Shaheen Afridi Concedes Most Runs by a Pakistan Bowler in an Cricket World Cup Innings).