ഇതിന് പിന്നാലെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വികാരനിര്‍ഭരമായ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് 30-കാരന്‍. ടീമിനൊപ്പം ഇനിയുണ്ടാവില്ലെന്ന വസ്‌തുത അംഗീകരിക്കാന്‍ പ്രയാസമാണ്. ഓരോ പന്തുകളിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ടീമിനൊപ്പമുണ്ടാവുമെന്നും പറയുന്ന പോസ്റ്റില്‍ ആരാധകര്‍ നല്‍കിയ എല്ലാ പിന്തുണയ്‌ക്കും സ്‌നേഹത്തിനും ഹാര്‍ദിക് നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നുണ്ട് (Hardik Pandya posts emotional message after getting ruled out of Cricket World Cup 2023).