ബാബര്‍ അസമിനും (Babar Azam) സംഘത്തിനും മാച്ച് ഫീയുടെ 10 ശതമാനം പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഐസിസി (ICC Fined Pakistan Players for slow over rate After Cricket World Cup 2023 Clash Against New Zealand). കുറഞ്ഞ ഓവര്‍ നിരക്കിനാണ് ഐസിസി ബാബര്‍ അസമിന്‍റേയും സംഘത്തിന്‍റേയും ചെവിക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിശ്ചിത സമയത്ത് രണ്ട് ഓവര്‍ കുറച്ചാണ് പാകിസ്ഥാന്‍ എറിഞ്ഞതെന്നാണ് മാച്ച് റഫറി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്.