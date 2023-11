മുംബൈയില്‍ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ കൂടാതെ ന്യൂഡല്‍ഹിയിലെ അരുണ്‍ ജയ്‌റ്റ്‌ലി സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ (Arun Jaitley Stadium) നടക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തിനും വെടിക്കെട്ടുണ്ടാവില്ല. (BCCI Secretary Jay Shah says there will be No fireworks for Cricket World Cup 2023 matches at the Wankhede Stadium in Mumbai and Arun Jaitley Stadium in New Delhi).