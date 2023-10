പൂനെ: ഏകദിന ലോകകപ്പില്‍ (Cricket World Cup 2023) ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍റെ വിജയം നൃത്തം ചെയ്‌ത് ആഘോഷിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ മുന്‍ താരങ്ങളായ ഇര്‍ഫാന്‍ പഠാനും ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ്ങും (Harbhajan Singh and Irfan Pathan celebrate Afghanisthan's win over Sri Lanka in Cricket World Cup 2023 with a dance). പൂനെയിലെ മഹാരാഷ്‌ട്ര ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ ഏഴ്‌ വിക്കറ്റുകള്‍ക്കായിരുന്നു അഫ്‌ഗാനിസ്ഥാന്‍ ശ്രീലങ്കയെ തോല്‍പ്പിച്ചത് (Afghanistan Vs Sri Lanka). ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഒഫീഷ്യൽ ബ്രോഡ്‌കാസ്റ്ററായ സ്റ്റാർ സ്‌പോർട്‌സിനായി മത്സരത്തിന്‍റെ കമന്‍ററി ചുമതലകൾ വഹിച്ചിരുന്ന ഇര്‍ഫാനും ഹര്‍ഭജനും ചേര്‍ന്ന് ബോക്‌സില്‍ നൃത്തം വച്ചത് (Harbhajan Singh Irfan Pathan Dance).